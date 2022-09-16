ЗСУ збили три крилаті ракети над Дніпропетровською областю [ Редагувати ]
У п'ятницю, 16 вересня, сили ЗСУ збили три крилаті російські ракети "Іскандер-К" над Дніпропетровською областю. Також був знищений ворожий БПЛА. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.
16 вересня, близько 14:00, на Дніпропетровщині, протиповітряною обороною Повітряне командування "Схід" Повітряних Сил знищено три крилаті ракети "Іскандер-К" та один БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
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