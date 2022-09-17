Українські захисники звільнили від окупантів майже всю Харківську область: репортаж із селища Чкаловське [ Редагувати ]
Українські захисники звільнили від окупантів майже всю територію Харківської області. Про таке повідомив Президент Володимир Зеленський. Голова держави наголосив - українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим.
Наш наступний матеріал, створений спільно з колегами з Військового телебачення із селища Чкаловське, там ворог намагався встановити свої порядки від самого початку повномасштабної війни.
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