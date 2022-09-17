Ворог намагався встановити свої порядки від самого початку повномасштабної війни.

Українські захисники звільнили від окупантів майже всю територію Харківської області. Про таке повідомив Президент Володимир Зеленський. Голова держави наголосив - українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим.

Наш наступний матеріал, створений спільно з колегами з Військового телебачення із селища Чкаловське, там ворог намагався встановити свої порядки від самого початку повномасштабної війни.