США та Україна ведуть консультації на низькому рівні щодо постачання Києву американських винищувачів F-16 четвертого покоління, зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot і розвідувально-ударних безпілотних літальних апаратів (БЛА) MQ-1C Grey Eagle. Про це повідомила газета Politico з посиланням на свої джерела.

Офіційний Київ припинив у публічному полі просити Вашингтон про постачання цих озброєнь, але "за лаштунками не припиняються спроби отримати їх", зазначає видання.

За даними джерел Politico, обидві сторони обговорюють, чи варто відправляти Києву винищувачі, ЗРК та БЛА, доки триває робота над довгостроковими фінансовими угодами. Двосторонні контакти з приводу того, щоб зрештою направити Києву Patriot, F-16 та Gray Eagles на якомусь етапі, тривають на низькому рівні.

У статті наголошується, що в останні тижні Київ "перейшов від гучних закликів [надати ці типи озброєнь] до тихіших консультацій". До цього призвело серед іншого і те, що Вашингтон закликав Київ зосередитись на тому, що йому потрібно зараз, адже "прохання про постачання дорогої зброї відволікають Київ від нагальних потреб на полі бою".

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Побоювання американської сторони з приводу поставок цих озброєнь пов'язані не лише з тим, що вони "носитимуть провокаційний характер для Москви", а й з тим, що складне обслуговування та підтримка цих систем "поставить Україну у скрутне становище", пояснює Politico.

У випадку з Patriot їх "відносна нестача робить постачання Україні складним завданням". Крім того, існує проблема розставляння пріоритетів: союзники США по НАТО та поза альянсом теж хочуть отримувати ці озброєння.

Джерело в Конгресі повідомило виданню, що F-16, "швидше за все, будуть поставлені [Києву] після закінчення конфлікту".

Американські чиновники також продовжують обговорювати питання, чи варто відправляти Patriot на Україну в рамках довгострокової стратегії. Обговорення питання про відправлення систем триває у Пентагоні на ранній стадії, і остаточне рішення буде за президентом Джо Байденом.

Але той факт, що чиновники говорять про такий крок, є серйозним зрушенням порівняно з весною цього року, коли американські посадовці відкидали цю ідею.

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Газета припускає, що Пентагон укладе контракт з оборонною компанією Raytheon Technologies на створення додаткових ЗРК для Києва замість того, щоб передавати батареї Patriot, які вже знаходяться на озброєнні США.

Нагадаємо, що адміністрація Джо Байдена відмовилася постачати Україні ракети ATACMS у липні. Це рішення назвали спробою не допустити обставин, "за яких ми рухалися б у напрямку третьої світової війни".

13 вересня газета The Wall Street Journal з посиланням на документ повідомила, що Україна запросила США ракети з дальністю понад 300 км. В українському уряді заявили, що ця зброя необхідна для контрнаступу.

За джерелами NBC, Пентагон проти передачі Україні ракет великої дальності.