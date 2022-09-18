В Енергодарі мешканці самі відновили міст, зруйнований окупантами [ Редагувати ]
В окупованому Енергодарі Запорізької області місцеві жителі самотужки збудували понтонний міст, повідомляє "РИА-Мелитополь".
"В Енергодарі місцеві жителі самотужки відновили понтонний міст", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляють у місцевих Telegram-каналах, цей міст раніше зруйнували російські солдати, тому люди вирішили відновити його самі, щоби знову переправлятися через річку.
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