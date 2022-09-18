Переселенці з яких областей можуть отримати виплати: в Україні оновили перелік громад [ Редагувати ]
В Україні розширили список територій, переселенцям з яких можна оформити грошову допомогу. До оновленого перелік віднесено 327 громад.
Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.
"Станом на 13.09.2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 9 областей", - сказано у повідомленні.
Так, до переліку належать територіальні громади такоих областей:
- Донецької (66),
- Харківської (56),
- Дніпропетровської (10),
- Луганської (37),
- Запорізької (56),
- Херсонської (49),
- Миколаївської (26),
- Сумської (22),
- Чернігівської (5).
Загалом у списку наразі 327 громад.
Перелік доповнився Марганецькою міською територіальною громадою Нікопольського району Дніпропетровської області.
Усі ВПО з цих громад можуть отримати грошову допомогу від держави.
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