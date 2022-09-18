Путін в образі диявола, крейсер Москва у вогні й російський солдат з унітазом. У Дніпрі відкрилася комбінована виставка картин відомого поета та художника Віталія Старченка. Для найбільшого ефекту роботи на полотні автор супроводжує декламуванням патріотичних віршів. Враженнями від побаченого готовий поділитися наш кореспондент Артур Терещенко.

І Слава, осана народу, який оборонить весь світ, Нащадкам дарує свободу, На 1000 сонячних літ… Ну такий декларативний.

Українські захисники, козаки, безкрайні поля. У Дніпрі відкрилася виставка поета та художника Віталія Старченка.

Віталій Старченко, автор виставки:

Надзвичайно люблю живопис. Про те це другий план моєї творчості. Основний план звичайно це поезія.

Загалом тут 37 картин, понад половина - народилися після масштабного вторгнення росії в Україну. Увагу відвідувачів привертають сатиричні сюжети: російський воїн з унітазом, кремлівський диктатор у подобі диявола і крейсер "москва", що нині покоїться на морському дні.

Віталій Старченко, автор виставки:

Мені був чудовий подарунок, 13 квітня я народився і 13 квітня крейсер "москва" благополучно пішов туди, куди ми й бажали йому попасти…

Біля кожної картини - аркуші з віршами, що мають підсилити ефект.

Іван Дремлюга, відвідувач виставки:

Мистецтво завжди зцілює, чіпляє найточніші людські струни душі й воно будить людину, і робить її людиною, на відміну від тих, що носять отакі унітази, які не знають, що таке мистецтво.

Музейники підтверджують: в умовах війни мистецтво - то потужна зброя.

Анастасія Шапошникова, співробітниця відділу музею "Літературне Придніпров'я":

Вона допомагає, зарядитися якимось і позитивними емоціями, або навпаки якось переосмислити негативні, як ми бачимо на деяких темах цих робіт.

Цьогоріч Віталію Старченку виповнилося 75. Через дії окупантів митець відмовився від святкування, але пообіцяв обов'язково це зробити після перемоги українців над ворогом!