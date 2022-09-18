Вибух у Мелітополі: ФСБ хотіла усунути колаборанта-поліцейського [ Редагувати ]
У неділю ввечері, 18 вересня, у Мелітополі пролунав потужний вибух. Співробітники російської ФСБ хотіли ліквідувати колаборанта-поліцейського. Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.
Потужний вибух, який пролунав у дворі багатоповерхівки в центрі Мелітополя - це ймовірний результат зачистки ФСБ.
За попередніми даними, в ході "розбірок" вони хотіли усунути одного з колаборантів-поліцейських - так званого "начальника ГБР народної міліції". Денис Стефанков є одним з 118 зрадників-поліцейських, щодо яких ми готували арешт на все належне їм нерухоме та рухоме майно.
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