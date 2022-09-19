На Харківщині після звільнення від російських окупантів є дуже висока мінна небезпека. Впродовж минулої доби на мінах підірвались 6 мирних жителів. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби на мінах підірвались 6 мирних мешканців. 2 людей підірвалися на авто в Дергачівському районі, ще 2 - в Ізюмському, 2 - в Чугуївському. Усі вони госпіталізовані з пораненнями.

Усіх мешканців звільнених територій закликають бути максимально обережними. Варто уникати узбіч доріг, лісосмуг і другорядних доріг.

Нагадаємо, що в Україні запустили мобільний застосунок з мінної безпеки MineFree.