На Харківщині на російських мінах за добу підірвались 6 людей [ Редагувати ]
На Харківщині після звільнення від російських окупантів є дуже висока мінна небезпека. Впродовж минулої доби на мінах підірвались 6 мирних жителів. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Протягом минулої доби на мінах підірвались 6 мирних мешканців. 2 людей підірвалися на авто в Дергачівському районі, ще 2 - в Ізюмському, 2 - в Чугуївському. Усі вони госпіталізовані з пораненнями.
Усіх мешканців звільнених територій закликають бути максимально обережними. Варто уникати узбіч доріг, лісосмуг і другорядних доріг.
Нагадаємо, що в Україні запустили мобільний застосунок з мінної безпеки MineFree.
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