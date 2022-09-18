У прикордонному селі Стрілече на Харківщині окупанти обстріляли з танка цивільний автомобіль: загинули дві жінки. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У прикордонному с. Стрілече Харківського району окупанти влучили з танка по цивільному авто, загинули 2 жінки.

Впродовж минулої доби загарбники масовано обстрілювали Харківський, Чугуївський та Ізюмський райони.

У Куп'янському районі госпіталізовано з пораненнями 5 цивільних, в Харківському - 3 поранених, в тому числі чоловік 91 року. 2 постраждалих в Ізюмському районі, 1 - в Чугуївському.

Зруйновані житлові будинки та господарчі споруди, АЗС, гаражі та виробничі об'єкти. У м. Куп'янськ пошкоджено 5-поверховий житловий будинок.

У Чугуєві внаслідок ворожого обстрілу загинула 11-річна дівчинка.