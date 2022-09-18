На Харківщині окупанти з танка розстріляли цивільне авто: двоє загиблих [ Редагувати ]
У прикордонному селі Стрілече на Харківщині окупанти обстріляли з танка цивільний автомобіль: загинули дві жінки. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У прикордонному с. Стрілече Харківського району окупанти влучили з танка по цивільному авто, загинули 2 жінки.
Впродовж минулої доби загарбники масовано обстрілювали Харківський, Чугуївський та Ізюмський райони.
У Куп'янському районі госпіталізовано з пораненнями 5 цивільних, в Харківському - 3 поранених, в тому числі чоловік 91 року. 2 постраждалих в Ізюмському районі, 1 - в Чугуївському.
Зруйновані житлові будинки та господарчі споруди, АЗС, гаражі та виробничі об'єкти. У м. Куп'янськ пошкоджено 5-поверховий житловий будинок.
У Чугуєві внаслідок ворожого обстрілу загинула 11-річна дівчинка.
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