У Миколаєві затримали навідника на ТЕЦ [ Редагувати ]
У Миколаєві правоохоронці затримали місцевого жителя за підозрою у коригуванні ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема Миколаївської ТЕЦ. Про це повідомляє СБУ.
У Миколаєві затримано агента, який передавав ворогу геолокації підприємств теплопостачання у прифронтових районах.
Отримані координати загарбники планували використати для серії ракетно-артилерійських обстрілів по місту.
Для виконання ворожих вказівок зловмисник здійснював фото-, відеофіксацію об’єктів з прив’язкою до місцевості, і передавав ці матеріали з детальним описом російському куратору.
У разі успішних обстрілів окупанти обіцяли своєму поплічнику грошову "винагороду". Зрадником виявився мешканець обласного центру.
У разі захоплення Миколаєва загарбники обіцяли йому "гарантії безпеки" від репресій окупаційної адміністрації.
Прокуратура повідомила чоловіку про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд відправив його рід арешт без права внесення застави.
Нагадаємо, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім оголосив винагороду в $100 за ворожих коригувальників.
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