У Миколаєві правоохоронці затримали місцевого жителя за підозрою у коригуванні ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема Миколаївської ТЕЦ. Про це повідомляє СБУ.

У Миколаєві затримано агента, який передавав ворогу геолокації підприємств теплопостачання у прифронтових районах. Отримані координати загарбники планували використати для серії ракетно-артилерійських обстрілів по місту.

Для виконання ворожих вказівок зловмисник здійснював фото-, відеофіксацію об’єктів з прив’язкою до місцевості, і передавав ці матеріали з детальним описом російському куратору.

У разі успішних обстрілів окупанти обіцяли своєму поплічнику грошову "винагороду". Зрадником виявився мешканець обласного центру.

У разі захоплення Миколаєва загарбники обіцяли йому "гарантії безпеки" від репресій окупаційної адміністрації.

Прокуратура повідомила чоловіку про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд відправив його рід арешт без права внесення застави.

Нагадаємо, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім оголосив винагороду в $100 за ворожих коригувальників.