Нічний обстріл Харкова: Терехов показав наслідки атаки росіян [ Редагувати ]
Російські окупанти у ніч на 21 вересня завдали удару по Харкову. Внаслідок обстрілу ворога постраждала одна людина.
Про це повідомляється в Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.
Мер зазначив, що загарбники атакували Холодногірський район.
Терехов розповів, що у будинку, в якому від удару окупантів були заблоковані люди, співробітники ДСНС врятували 10 осіб.
Однак він вказав, що за іншою адресою є один поранений.
За словами мера Харкова, в обох будівлях зруйновані дахи, верхні поверхи та сходові клітки.
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