У росії анонсували акцію протесту проти мобілізації [ Редагувати ]
Джерело: BBC
У росії анонсували акцію протесту проти мобілізації, яку оголосив президент володимир путін.
Про це повідомляється в Twitter руху "Весна".
Активісти закликають росіян виходити на протести у всіх містах країни. Старт акції запланований сьогодні, 21 вересня, о 19:00 за місцевим часом.
"Щойно Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. Це означає, що тисячі російських чоловіків - наших батьків, братів і чоловіків - будуть кинуті в м'ясорубку війни. За що вони помиратимуть? За що матері і діти проливатимуть сльози? За палац Путіна?", - йдеться у повідомленні.
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