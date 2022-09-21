Латвія з метою безпеки не видаватиме гуманітарні чи інші види віз громадянам росії, які ухиляються від мобілізації.

Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич у Twitter.

При цьому він додав, що Рига не змінюватиме введених з 19 вересня обмежень на перетин кордону для громадян росії з шенгенськими візами.