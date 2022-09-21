За ухил від мобілізації Латвія не видаватиме візи громадянам рф [ Редагувати ]
Латвія з метою безпеки не видаватиме гуманітарні чи інші види віз громадянам росії, які ухиляються від мобілізації.
Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич у Twitter.
При цьому він додав, що Рига не змінюватиме введених з 19 вересня обмежень на перетин кордону для громадян росії з шенгенськими візами.
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