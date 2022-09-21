Жителів Херсонської області закликають евакуюватись через мобілізацію рф [ Редагувати ]
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Через заяву президента рф володимира путіна щодо проведення часткової мобілізації, жителів окупованої частини Херсонської області закликають евакуюватись.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Існує великий ризик, що так звана "часткова мобілізація" відбуватиметься і на окупованих територіях", - заявив Янушевич.
За його словами, в особливій групі ризику ті чоловіки, які з різних причин були вимушені взяти російські паспорти або надати окупанту свої персональні дані.
"Від ворога можна очікувати чого завгодно, і у даній ситуації найрозумніше, що можна зробити - виїхати на підконтрольну Україні територію", - додав очільник області.
Янушевич закликає зробити це вже зараз, доки окупанти остаточно не позбавили людей цієї можливості.
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