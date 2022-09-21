Україна повернула з російського полону кілька захисників Маріуполя [ Редагувати ]
Україна у середу, 21 вересня, повернула з російського полону кілька захисників Маріуполя.
Серед тих, кого вдалось повернути додому є також воїни "Азову", які захищали Маріуполь. Про це повідомляє "Суспільне".
Серед звільнених на фото, які поширюють у мережі, — керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка" та старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов.
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Вони до останнього тримали оборону міста. Вони зробили Маріуполь символом української незламності. І потім змушені були полишити останній форпост оборони - "Азовсталь". Доля тисяч українських героїв, які в полоні вже чотири місяці, - невідома.