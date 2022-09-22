У рамках обміну полоненими між Україною та рф додому повернули наших воїнів, які пережили теракт в Оленівці Донецької області.

Про це повідомив у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що мовиться про вісьмох українських захисників.

За словами Зеленського, вони поранені внаслідок теракту, який влаштували росіяни у колонії в окупованій Оленівці Донецької області.

Як повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону, у рамках обміну полоненими між Україною та росією було повернуто 215 наших військових, серед яких - 108 бійців "Азову".

"Це найпотужніший результат, який ми досягли з початку повномасштабного вторгнення рф", - зазначив посадовець.

Єрмак розповів, що повернули дуже багато відомих українських захисників: Дениса "Редіса" Прокопенка, Сергія "Волину" Волинського, Святослава "Калину" Паламара, Олега Хоменка, Євгенія Бову, Дениса Шлегу, Катерину Поліщук, Мар'яну Момонову та інших.

Серед звільнених військовослужбовці НГУ, ВМС України, ЗСУ, ДПСУ, ТрО, НПУ, СБУ, Держмитслужби, ДССТ, а також двоє цивільних. З повним списком звільнених можна ознайомитися за посиланням.

"Згідно з домовленостями, досягнутими із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, п'ятеро наших командирів у Туреччині під його гарантіями захисту та безпеки", - зазначив глава ОП.