Не повернуться в Україну до кінця війни: стала відома доля п'яти звільнених з полону командирів [ Редагувати ]
Пізно ввечері 21 вересня Україна провела найбільший обмін полоненими з росією з початку повномасштабної війни, всього було звільнено 215 українських військових, серед них - 108 "азовців". П'ятеро командирів-захисників Маріуполя до кінця війни будуть перебувати в Туреччині під особистою протекцією президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
"Україна домовилася з Туреччиною – я говорив про це президентом Ердоганом – що п'ятеро наших командирів, які звільняються з полону, будуть перебувати у повній безпеці, у комфортних умовах та під особистою протекцією президента Туреччини. На якийсь час – до кінця війни. Але ми забезпечимо їх сім'ям можливість з ними бачитися", – пояснив Зеленський.
Він назвав імена цих героїв:
- Сергій Волинський,
- Святослав Паламар,
- Денис Прокопенко,
- Олег Хоменко,
- Денис Шлег.
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