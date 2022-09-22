Пізно ввечері 21 вересня Україна провела найбільший обмін полоненими з росією з початку повномасштабної війни, всього було звільнено 215 українських військових, серед них - 108 "азовців". П'ятеро командирів-захисників Маріуполя до кінця війни будуть перебувати в Туреччині під особистою протекцією президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Україна домовилася з Туреччиною – я говорив про це президентом Ердоганом – що п'ятеро наших командирів, які звільняються з полону, будуть перебувати у повній безпеці, у комфортних умовах та під особистою протекцією президента Туреччини. На якийсь час – до кінця війни. Але ми забезпечимо їх сім'ям можливість з ними бачитися", – пояснив Зеленський.

Він назвав імена цих героїв: