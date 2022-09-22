За всю історію існування ядерної зброї її застосовували тільки двічі

Ядерна валіза, системи реагування, червона кнопка - цим росія залякує світ, коли будь-що іде не за її планом. Риторика кремлівського шантажу посилилася в останні пів року, відколи за наказом путіна проти України ведеться повномасштабна війна на знищення.

Спочатку кремль погрожував ядерним ударом усім, хто постачає нам зброю. В Україні росіяни цілеспрямовано захопили спочатку Чорнобильську АЕС, згодом Запорізьку атомну станцію, ведуть регулярні обстріли по стратегічному об'єкту. Та у своїх виступах, як би абсурдно це не звучало, путін звинувачує у ядерному шантажі саме західний світ. І водночас час від часу нагадує - натиснути червону кнопку - справа кількох секунд.

Що ж в тій чорній валізі, і в чиїх руках зброя масового знищення у світовому ядерному клубі, розбиралася Анна Басова.

Вибух на Південноукраїнській атомній електростанції у ніч проти середи зафіксували камери відеоспостереження. До так званого периметра безпеки реакторів ракета не долетіла триста метрів.

По собі снаряд залишив гігантську вирву. Три лінії електропередач знеструмило, проте згодом подачу електрики вже поновили. Після обстрілу атомної електростанції преса заговорила про другий рівень ядерного шантажу росіян.

Ігор Попович, директор Південноукраїнської АЕС:

Ми бачили певний ряд ядерного тероризму, який вони здійснювали на Запорізький станції, яку вони окупували раніше. В нашому регіоні ми спостерігали декілька ракетних обстрілів, які були спрямовані як на південь країни, так і на північ. Але ми все ж надіялися, що хватить здорового глузду не стріляти по ядерному об'єкту ракетами - оскільки це може спричинити до ядерної аварії.

Наталія Стокова, голова міжнародного департаменту Південноукраїнської АЕС:

Всі нажахані поведінкою росіян, цим рейдерством. І взагалі-то, це тероризм ядерний. І я не знаю, розуміє суспільство небезпеку, але небезпека насправді страшна.

Натомість головний ініціатор війни проти України володимир путін звинуватив у ядерному шантажі "колективний захід". І вкотре підкреслив - росія ще нічого не починала. А країнам НАТО варто починати боятися.

володимир путін, президент росії:

Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения. А по отдельным компонентам - и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты россии и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону.

Натомість на тому ж таки колективному заході переконані - кремль на таке неспроможний.

Кейр Джайлс, експерт із питань безпеки:

Звісно, путін хотів би, щоб ми думали, буцімто ядерна загроза зросла. Та насправді за фразою "це не блеф" ховається відчай. Адже в кремлі поступово починають розуміти - їхня ініціатива знищити Україну провалилася. Тому тільки й лишається, що вдаватися до порожніх залякувань.

За всю історію існування ядерної зброї у військових цілях її застосовували тільки двічі - у 1945-му американські літаки скинули атомні бомби на японські міста Хіросіма та Наґасакі. За різними підрахунками, від вибухів і наслідків радіаційного випромінення загинули сотні тисяч людей.

Та в нинішньому форматі російського шантажу йдеться про використання "ядерної валізи". Так називають електронний командний пристрій із червоною кнопкою, яка начебто приводить у дію атомну зброю. Натиснути її може глава держави - чи міністр оборони або очільник генштабу - за наказом того ж президента. Після розвалу СРСР ядерну валізу тодішній президент Михайло Горбачов передав наступнику Борису Єльцину. Який за вісім років, оголосивши про відставку, передав повноваження путіну. За каденції президента дмитра мєдвєдєва червоною кнопкою володів він. А 2012-го, під час інавгурації нового старого президента, ядерну валізу знову передали до рук путіна. Начебто лише він і його наближені в бункері знають код для розблокування й запуску ядерних ракет. До слова, про те, що робити з пультом управління атомною зброєю, якщо президент теоретично не зможе виконувати своїх обов'язків, у російському законодавстві - ані слова.

Кейр Джайлс, експерт із питань безпеки:

Замість того, щоб слухати кремлівську пропаганду з державних телеканалів, варто вивчати реальну ядерну доктрину росії. Те, що говорить путін, і те, що він реально може зробити - абсолютно різні речі.

Нині у так званому світовому ядерному клубі вісім держав - США, росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Північна Корея та Пакистан. І неофіційно дев'ята - Ізраїль. Про червону кнопку відкрито говорить лише кремль. Принцип дії ядерної валізи у Сполучених Штатах - державна таємниця. Інші країни також не розголошують механізми застосування атомної зброї.