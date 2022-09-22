З вигаданих фантастичних світів - до охоплених війною міст. 11-річний художник з Бердянська передбачив повномасштабне вторгнення росіян в Україну. Змінилися барви та настрій його картин. Але нині - Максим Бровченко малює перемогу. У хлопчика аутизм, і він по-особливому відчуває світ. Роботами юного майстра надихнулися наші журналісти.

Зазвичай Максим малював зоряне небо та вигадані світи. За кілька місяців до повномасштабного вторгнення рашистів хлопець відчував велику біду, каже матір. Бо раптом почав зображати розбиті міста. Ці картини похмурі та виконані у чорно-білих тонах.

Максим Бровченко, художник:

Ці дві картини дуже схожі, але це - Маріуполь, а це - Харків. Всі дома розрушені, роздовблені, розбомлені, спалені, ось дерева теж зламані. Ось тут ракета, яка прилетіла от окупантів, перевернуті дві машини, а також автобус.

Ці картини були написані в окупованому Бердянську. В Максима аутизм і він завжди каже вголос те, що думає. Тож перебувати в контрольованому рашистами місті хлопцю було небезпечно.

Оксана Бровченко, мати художника:

В Макса відсутня цензура. За кілька днів до нашого виїзду ми десь порівнялися з окупантами і Макс сказав: дяді, коли ви вже помрете?

Той інцидент минувся без наслідків. Та евакуація з Бердянська була цілою спецоперацією.

Оксана Бровченко, мати художника:

Мені довелося його помістити у медикаментозний сон. Тому що це було небезпечно їхати. Він прокинувся, коли ми вже були на першому нашому блокпості. І коли наші хлопці зайшли, він спитав: мам, це наші, чи рашисти. Хлопці відповіли: "свої". Це був такий доказ, що я правильно вчинила.

Вже у Запоріжжі полотна Максима знову стали різнобарвними. Юний художник каже, що відчуває наближення нашої перемоги. Головна героїня цієї картини - лялька-мотанка. Якщо в небі оберіг - все буде Україна, каже Максим.

Максим Бровченко, художник:

Ця картина називається "Путь до перемоги, або Слава ЗСУ". Це рука військового. На ній зображена лялька. Цю ляльку я побачив, коли дивився у зоряне небо.

Остання робота Максима - "Планета А". Полотно демонструє вигаданий світ.

Максим Бровченко, художник:

Ця планета, на якій ніколи не воювали, тому що жителі витрачали час на технології. Вони трішки відрізнялися від нас - вони були телепатами. Тому що спілкування вголос - це було дуже громко і дуже багато енергії витрачалось. Це вигадана мною планета. Це гіпотеза моя, як на світі з'явились аутисти, як я, і всі інші.

Усі картини Максим продає на власному сайті. Отримані гроші хлопець перераховує як допомогу військовим, адже хоче якнайшвидше повернутися додому.