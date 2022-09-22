У Кропивницькому волонтери виготовляють окопні свічки для українських військових [ Редагувати ]
Вогники для захисників! У Кропивницькому волонтери виготовляють окопні свічки для українських військових. Ініціативу започаткували родини, що виховують дітей з інвалідністю. До них долучилися й інші небайдужі містяни. Нині щоденно вони виготовляються сотню таких свічок. Технологію бачили наші кореспонденти.
Начинаємо робити з отакого картону, який він повинен бути обов'язково гофрованим, на ньому відмічаємо по висоті баночка чи така, чи така. Свічка не повиннна бути дуже тугою, і ось вставляємо ми свічку сюда й ось таким чином отакі у нас виходять свічечки.
Так картон вставляють у залізну банку у формі равлика. Потім його заливають парафіном чи воском. І ось окопна свічка для наших захисників готова.
Людмила Шукрута, керівниця громадської організації "Серце матері":
Ось в результаті яка свічка перемоги для наших захисників, яких буде обігрівати їх від холоду.
Ідея робити окопні свічки для захисників з'явилася у матусь особливих дітей.
Олена Потєхіна, мама дівчинки з інвалідністю:
Це їм дає моторику пальчиків, розвиває, також вони долучаються до того, що вони патріоти цього всього, що вони допомагають перемозі нашій, що вони вкладають в цю свічку всю душу, енергію.
А вже за кілька днів до них долучилися й інші люди.
Ярослав Мороз, житель Кропивницького:
Ми бажаємо нашим захисникам, щоб їм було взимку тепло і комфортно.
Двадцять хвилин - саме стільки потрібно для виготовлення однієї окопної свічки, а от горить вона значно довше.
Людмила Шукрута, керівниця громадської організації "Серце матері":
От такий розмір дуже класний тому що він тут, ця свічка горить 3 години, є маленькі у нас свічки, яку ми зажигали, горить одну годину 20 хвилин.
Наталя Бузуляк, жителька Кропивницького:
Можна підігріти чай чи каву, можна закип'ятити водичку.
Тому волонтери просять не викидати жестяні банки, а приносити їх волонтерам.
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