У четвер, 22 вересня, в Україні зафіксовано ще один випадок віспи мавп. Це вже третій випадок захворювання в Україні.

Про це повідомляє головний санітарний лікар Ігор Кузін на телемарафоні.

"Всі троє мають легкий перебіг. Вони не мали підтвердженого контакту з хворим і не були за кордоном. Наразі відбувається епідемічне розслідування", - розповів він.