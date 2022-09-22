В Україні вже три випадки віспи мавп [ Редагувати ]
Джерело: УНІАН
У четвер, 22 вересня, в Україні зафіксовано ще один випадок віспи мавп. Це вже третій випадок захворювання в Україні.
Про це повідомляє головний санітарний лікар Ігор Кузін на телемарафоні.
"Всі троє мають легкий перебіг. Вони не мали підтвердженого контакту з хворим і не були за кордоном. Наразі відбувається епідемічне розслідування", - розповів він.
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