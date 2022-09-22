У разі ядерного удару рф постраждає не лише Україна - ГУР [ Редагувати ]
У разі завдання ядерного удару росією по Україні постраждають також країни Чорноморського регіону.
Про це повідомляє представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю ITV News.
За його словами, застосування ядерної зброї росією у війні проти України є можливим. Кремль у такий спосіб може спробувати зупинити просування ЗСУ та знищити нашу державу.
"Це загроза для інших країн. Вибух тактичної ядерної зброї вплине не тільки на Україну, а й на Чорноморський регіон", - підкреслив Скібіцький.
Співробітник ГУР деталізував, що наслідки застосування ядерної зброї можуть у тому числі вплинути на Польщу, Туреччину та Болгарію.
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