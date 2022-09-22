У Бабаюртівському районі Дагестану люди, які виступають проти мобілізації, яку вже називають могілізацією, перекрили федеральну трасу. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Як повідомляє "Черновик", після того, як дорогу перекрили місцеві жителі, на місце приїхали силовики, які спробували "дуже коректно" звільнити дорогу. Чи вдалося відновити рух, не уточнюється.

Офіційних повідомлень про перекриття траси та про реакцію влади на це немає.

22 вересня у соцмережах поширили відео суперечки чоловіків з співробітницею військкомату в дагестанському Бабаюрті. На відео жінка переконує присутніх у необхідності взяти участь у війні. Один із них відповідає, що "сейчас не война, а політика".

Нагадаємо, генерал Забродський пояснив, чим мобілізація в росії може бути небезпечною для України.