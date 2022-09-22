путін підлив масла у вогонь, оголосивши мобілізацію - Блінкен [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент рф володимир путін "підлив масла у вогонь", коли вчора оголосив часткову мобілізацію.
"Він на наших очах подрібнив міжнародний порядок", - заявив Блінкен на засіданні Ради Безпеки ООН.
За його словами, путін "підлив масла у вогонь", оголосивши мобілізацію та плануючи "референдуми" на окупованій українській території.
"Ми не можемо, ми не дозволимо президенту Путіну, аби це зійшло з рук", - заявив держсекретар.
по темі
У росії анонсували акцію протесту проти мобілізації, яку оголосив президент володимир путін
Президент рф володимир путін звернувся до росіян з приводу так званої "спеціальної військової операції"
Президент рф володимир путін звернувся до росіян з приводу так званої "спеціальної військової операції"
Президент росії володимир путін оголосив у своїй країні мобілізацію
Президент рф володимир путін може виступити у вівторок, 20 вересня, з приводу "референдумів" на захоплених територіях