Чим мобілізація в росії може бути небезпечною для України: Забродський дав відповідь [ Редагувати ]
Мобілізація в росії може принести складнощі для наших військових. Окупанти вирішили продовжувати воювати за рахунок числа, а не вміння.
Про це сказав заступник голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки Михайло Забродський в інтерв'ю для "Укрінформу".
Найбільш небезпечним для нас і, безумовно, виправданим для противника є лише один, з поки що потенційних, результатів російської часткової мобілізації.
За словами Забродського, застосовуючи на території України додаткові з’єднання та військові частини дозволить росії реалізувати її улюблений принцип військової стратегії Клаузевіца - концентрацію сил в обраній точці.
Відповідна масованість може дозволити ворогу відсунути на другий план питання щодо мотивації, недбалої підготовки й оснащення військ.
Імовірні наслідки цього можуть бути надзвичайно руйнівними для ЗС України. Здається, продовження ведення війни російським командуванням планується все ж таки за рахунок числа, а не вміння. Тож цілком доцільним буде вжиття нами превентивних заходів вже сьогодні.
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