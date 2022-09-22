Мобілізація в росії може принести складнощі для наших військових. Окупанти вирішили продовжувати воювати за рахунок числа, а не вміння.

Про це сказав заступник голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки Михайло Забродський в інтерв'ю для "Укрінформу".

Найбільш небезпечним для нас і, безумовно, виправданим для противника є лише один, з поки що потенційних, результатів російської часткової мобілізації.

За словами Забродського, застосовуючи на території України додаткові з’єднання та військові частини дозволить росії реалізувати її улюблений принцип військової стратегії Клаузевіца - концентрацію сил в обраній точці.

Відповідна масованість може дозволити ворогу відсунути на другий план питання щодо мотивації, недбалої підготовки й оснащення військ.