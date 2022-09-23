Російські окупаційні війська вкотре обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок чого загинули семеро людей, ще 17 отримали поранення.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 22 вересня росіяни вбили 7 мирних жителів Донбасу: 3 у Бахмуті, 2 у Торецьку, 1 у Тимчасовому Яру та 1 у Кліщіївці. Ще 17 людей отримали поранення", - розповів Кириленко.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 880 людей, ще 2222 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.