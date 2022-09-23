Окупанти виманюють особисті дані жителів Херсонської та Запорізької областей - Генштаб [ Редагувати ]
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Російські загарбники намагаються отримати особисті дані місцевих жителів тимчасово окупованої Херсонської області під приводом "якісного розподілу гуманітарної допомоги".
А в Запорізькій області мешканцям обіцяють гроші і техніку за надання паспортних даних та отримання російського громадянства. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Окрім того, активізувалась робота щодо підготовки та проведення псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях України. Так, у населених пунктах Херсонської області, представники окупаційної влади, під приводом "якісного розподілу гуманітарної допомоги", намагаються отримати від місцевих жителів їх особисті дані. Триває формування так званих "виборчих комісій".
У Старобільську Луганської області російська "влада" заборонила місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня. За наявною інформацією, загарбники створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому "референдумі". Проводиться підготовка до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про нібито "активну участь місцевих мешканців у голосуванні".
На тимчасово окупованій території Запорізької області місцевим мешканцям за надання паспортних даних та отримання громадянства РФ обіцяють грошову винагороду і побутові прилади.
Нагадаємо, з 24 по 27 вересня у так званих "ДНР" та "ЛНР", а також на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей плануються "референдуми" про так зване "приєднання до росії".
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