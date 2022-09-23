Екстремальна ситуація може виникнути лише у разі терористичних дій ворога

Питання, чи не доведеться мерзнути взимку, зараз хвилює кожного українця. Поки споживачі закуповують ковдри і обігрівачі, служби піклуються про резерви обладнання та палива для обігріву домівок. Наша знімальна група дізнавалась, чи не панікують, і як готуються до зими у Черкасах.

Цю багатоповерхівку утеплили влітку. Її мешканці журналістів зустрічають із посмішкою та без паніки. Холодів тут не бояться.

Софія Шептенко, жителька Черкас:

Зовсім не боюсь, аби тільки війни не було, можна вдіться і перезимувтаь, не нада ні води, нічого, хай буде мир.

Яна Турчак, жителька Черкас:

Нічим не запасаємось, зими не боїмось, ковдри теплі придбали, вони в нас ще були.

Цей будинок - один із зразкових щодо енергоефективності, каже керівник ОСББ. Ще торік тут встановили індивідуальний тепловий пункт із погодним регулюванням. А ще, аби не втрачати тепло, ізолювали всі труби у підвалі. Переваги побачили одразу ж у платіжках.

Олена Міняйло, голова ОСББ:

Для 160 квартир вже люди одразу отримали економію, мінімум 500 грн в місяць, тобто за перші місяці ми його окупили.

Найбільше побоюються тут перебоїв з електрикою, бо ж будинкам у цьому мікрорайоні близько 30 років, і електромережа не розрахована на потужні навантаження, якщо усі почнуть користуватись обігрівачами. І тому вже мають новий план модернізації. Водночас просять людей бути відповідальними.

Олена Міняйло, голова ОСББ:

На наступний рік будемо планувати заміну мережі електроенергії, але в електрощитових в нас зроблена електромодернізація, вимикачі встановлені автоматичні, вони будуть вимикатись і саме головне - це розʼяснювальна робота.

Проводять її і комунальники. Пояснюють - приводів для переживань немає - тепло в оселях буде, до опалювального сезону готуються за графіком.

Яків Солоз, оператор котельні:

Гідровипробування ми робили - це раз, а тепер завозять, ми заготавлюємо, склади то отдєльно, а нам на місце тут в бункер зсипають.

Керівник "Теплокомуненерго" теж заспокоює містян.

Павло Карась, директор КП "Черкаситеплокомуненерго":

Жодних нормативних документів стосовно зниження температури немає, ми будемо топити по тим же принципам і параметрам як в минулому році, тобто в кімнатах звичайних буде 18 градусів, в наріжних - 20, режим температурний лишаєтсья незмінний.

Екстремальна ситуація може виникнути лише у разі терористичних дій ворога із ураження критичної інфраструктури. Та й на такий випадок вже готують ремонтні бригади із резервом обладнання і необхідного матеріалу.

Павло Карась, директор КП "Черкаситеплокомуненерго":

Технічно ми повністю готові, ми зробили великий обсяг роботи, абсолютна більшість критичної інфраструктури має двойний, а то і тройний запас, тобто є можливість переключення між котельнями, переключення на інші джерела теплопостачання.

Комунальники просять сплачувати вчасно рахунки, адже це запорука їх надійної роботи. І найголовніше - не панікувати, адже саме цього від українців і чекають загарбники.