Британський уряд висловив подяку українським колегам за визволення з полону пʼяти громадян Королівства. Чотирьох із них російські окупанти захопили під час боїв на півдні України. Ще одного - під час гуманітарної місії. Хто ці люди, та чому не всі бранці повернулися до родин - розповість Світлана Чернецька з Лондона.

П'ятеро британців, яких захопили в полон окупанти, повернулися на батьківщину. На цих фотографіях вони вперше за понад пів року возз'єдналися зі своїми родинами. Їхня дорога додому пролягала через столицю Саудівської Аравії. Посередником у перемовах про звільнення став фактичний правитель країни - спадковий принц Мухаммед ібн Салман.

Айден Аслін, колишній полонений:

Ми хочемо всім повідомити, що ми нарешті поза зоною ризику і в дорозі додому - до наших сімей.

- Заледве врятувалися. - Не лише ми, а загалом 10 іноземців, які були у полоні. Ми будемо доволі мовчазними по відношенню до медіа, поки не владнаємо певні речі. Лише хочемо повідомити добрі новини. Дякую усім за підтримку.

Це відео в літаку додому записали 28-річний Айден Аслін та 48-річний Шон Піннер. Ще кілька днів тому вони прощалися із життям. У липні обох чоловіків засудили до смертної кари у самозваній ДНР. І Аслін, і Піннер брали участь у обороні Маріуполя. До лав ЗСУ обидва вступили 4 роки тому. У чоловіків за плечима чималий армійський досвід, у нашому війську Піннера навіть призначили командиром загону морської піхоти.

Для обох Україна стала другим домом, у Асліна - наречена, у Піннера – дружина, - українки. Ще один звільнений захисник Маріуполя - парамедик Джон Гардінг. На Донбасі британець воював теж з 2018, у полон його захопили в травні під час боїв на "Азовсталі". Цих трьох британців, а ще шведа і хорвата, очікував іще один суд у псевдореспубліці, вже наступного місяця.

Домінік Берн, засновник благодійної організації з допомоги у військових конфліктах:

Їхнє повернення стало великим сюрпризом і для сімей, яких повідомили по факту обміну, і для всіх решти поза кімнатою перемов, бо всі готувалися до суду, який мав відбутися у жовтні. І навіть самі полонені не мали уявлення про обмін аж до останньої хвилини, коли їх готували до подорожі додому. Зазвичай усі сторони тримають у невіданні на випадок, якщо щось піде не так.

Найближчим часом мав відбутися і суд над британцями Ендрю Гіллом та Діланом Гілі. 35-річний Гілл воював у складі Інтернаціонального легіону, до України приїхав на початку війни. А 22-річний Ділан Гілі взагалі не тримав зброї в руках. Він допомагав людям евакуюватися з окупованих територій. Попри це, йому теж світила смертна кара за статтею "участь найманця у збройному конфлікті".

Домінік Берн, засновник благодійної організації з допомоги у військових конфліктах:

Росія використовує в'язнів як метод тиску, щоби Захід припинив надавати зброю та підтримувати Україну так сильно. Адже це дуже допомагає українському просуванню та успіхам на полі бою. Але ми вкотре бачимо, що ця російська тактика не працює, і якими жахливими ці ситуації не були б, вони часто мають гарне закінчення, як сталось і цього разу.

Загалом Україні вдалося обміняти 10-ох іноземців. Президент Зеленський назвав це справою честі і вдячності друзям за допомогу. У Лондоні підтверджують, без старань української сторони, обмін би не відбувся.

Джеймс Гіпі, заступник міністра закордонних справ Великої Британії:

Я хочу висловити величезну подяку українському урядові, бо саме він домовився про цей обмін. Ми надзвичайно вдячні за те, що вони цього добилися.

Втім, один із полонених британців не дожив до цього дня. 45-річний Пол Юрій помер у в'язниці окупантів на початку липня. Разом із Діланом Гілі він розвозив українцям ліки, допомагав з евакуацією. Пол хворів на діабет і був інсулінозалежним. Невідомо, чи надавали йому адекватне лікування за три місяці полону.

Алісія Кірнс, депутатка парламенту Великої Британії:

Для сім'ї Пола Юрія учорашній день був надзвичайно складним, бо він не повернувся додому живим, то чи може міністерство надати запевнення, що уряд робить усе можливе, щоби притягнути російських ставлеників до відповідальності за його вбивство, бо це було саме вбивством, вчиненим державою. - Звісно, ми робимо усе можливе для цього.

Тіло британця вже видали Києву і уповноважений Верховної Ради з прав людини каже про очевидні сліди катувань. Коли тіло передадуть Лондону, тут проведуть розтин та визначать офіційну причину смерті. Після повернення додому британські бранці зізналися родичам у жахливих умовах утримання та жорстокості окупантів.

Домінік Берн, засновник благодійної організації з допомоги у військових конфліктах:

Вони пройшли через жахливу ситуацію, ми знаємо, що умови їхнього утримання були нелюдськими, і це викликало велике занепокоєння, на них сильно тиснули, щоби вони зізнавалися в якихось злочинах і ті рідкісні розмови, які вони мали з родичами, проводилися теж під тиском. Це не може пройти безслідно для цих людей.

Наразі ні українська сторона, ні британська не розкривають умов обміну іноземців. Дуже ймовірно, їм заборонили повертатися до зони бойових дій.

За інформацією Лондона, в руках окупантів більше не залишилося громадян Великої Британії. Але ще відомо щойнайменше про одного американця, якого утримують під арештом в лікарні псевдореспубліки.