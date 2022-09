Швейцарський тенісист Роджер Федерер та іспанець Рафаель Надаль програли Джеку Соку та Френсісу Тіафо зі США у матчі Кубка Лейвера. Гра, яка проходила у Лондоні, завершилася з рахунком 4:6, 7:6 (7:2), 11:9 на користь американців. Це був останній матч Федерера у кар'єрі.

Saying so long while soaking it in.#LaverCup pic.twitter.com/dnIAIF7c07