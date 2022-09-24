Швейцарський тенісист Роджер Федерер та іспанець Рафаель Надаль програли Джеку Соку та Френсісу Тіафо зі США у матчі Кубка Лейвера. Гра, яка проходила у Лондоні, завершилася з рахунком 4:6, 7:6 (7:2), 11:9 на користь американців. Це був останній матч Федерера у кар'єрі.

Saying so long while soaking it in.#LaverCup pic.twitter.com/dnIAIF7c07 — Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2022

41-річний швейцарський тенісист оголосив про плани завершити кар'єру після Кубка Лейвера у середині вересня. Він пояснив це проблемами зі здоров'ям.

Роджер Федерер - 20-разовий переможець турнірів Великого шолому, володар золота Олімпіади-2008 у парному розряді та срібла Ігор-2012 в одиночному розряді. Утримував статус першої ракетки світу впродовж 310 тижнів (цей рекорд побив лише Новак Джокович).

На його рахунку 103 титули Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP), за їх кількістю він займає 2-е місце у світі після Джиммі Коннорса, який завершив кар'єру в 1996 році. За кар'єру він заробив на турнірах $130,6 млн, випливає з даних на сайті ATP.

Нагадаємо, що нещодавно завершила кар'єру титулована тенісистка Серена Вільямс.