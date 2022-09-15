Роджер Федерер оголосив про завершення кар'єри [ Редагувати ]
Швейцарський тенісист Роджер Федерер, який 20 разів вигравав турніри Великого шолому, вирішив завершити кар'єру. Про це 41-річний спортсмен оголосив у своєму Twitter.
В останні три роки я зіткнувся з проблемами у вигляді травм та операцій. Я багато працював, щоб повернутися до повноцінної спортивної форми. Але я також знаю можливості та межі свого тіла...
Мені 41 рік. Я зіграв понад 1500 матчів за 24 роки. Теніс обійшовся зі мною великодушніше, ніж я коли-небудь мріяв, і зараз я маю визнати, що настав час завершити мою кар'єру.
Федерер піде з тенісу після виступу на Кубку Лейвера, який відбудеться у Лондоні 23-25 вересня.
Роджер Федерер - 20-разовий переможець турнірів Великого шолому, володар золота Олімпіади-2008 у парному розряді та срібла Ігор-2012 в одиночному розряді. Утримував статус першої ракетки світу впродовж 310 тижнів (цей рекорд побив лише Новак Джокович).
На його рахунку 103 титули Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP), за їх кількістю він займає 2-е місце у світі після Джиммі Коннорса, який завершив кар'єру в 1996 році. За кар'єру він заробив на турнірах $130,6 млн, випливає з даних на сайті ATP.
Роджер Федерер і Єлизавета II
Нагадаємо, що нещодавно завершила кар'єру титулована тенісистка Серена Вільямс.
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