Швейцарський тенісист Роджер Федерер, який 20 разів вигравав турніри Великого шолому, вирішив завершити кар'єру. Про це 41-річний спортсмен оголосив у своєму Twitter.

В останні три роки я зіткнувся з проблемами у вигляді травм та операцій. Я багато працював, щоб повернутися до повноцінної спортивної форми. Але я також знаю можливості та межі свого тіла...

Мені 41 рік. Я зіграв понад 1500 матчів за 24 роки. Теніс обійшовся зі мною великодушніше, ніж я коли-небудь мріяв, і зараз я маю визнати, що настав час завершити мою кар'єру.