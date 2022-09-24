Лікарі розповіли про які проблеми зі здоров'ям можуть сповіщати зміни на шкірі. Фахівці зазначають, що шари шкіри мають унікальне призначення. Зміни в епідермісі, дермі та гіподермі сигналізують про проблеми організму. Часто вони говорять про серйозні захворювання.

Висип на грудях

Найчастіше висипання на шкірі нешкідливі иа проходять самі собою впродовж кількох днів. Однак іноді вони вказують на патологію. До висипу додаються свербіж, біль та почервоніння. Тобто відбувається алергічний чи інфекційний процес.

Лікарі радять особливо насторожитися у разі появи "апельсинової кірки" на грудях. Такий висип може стати ознакою раку молочної залози.

Себорейний кератоз

Йдеться про пігментні плями. Вони доброякісні та найчастіше з'являються з віком. Якщо ж плям багато і виникають вони швидко, тоді варто звернутися до лікаря.

Є ймовірність, що в організмі розвивається пухлина. Атакуючи якийсь орган, вона виділяє речовини, які сприяють збільшенню кількості пігментних плям.

Темні плями під пахвами

Ці зміни можуть говорити як про переддіабетний стан організму, так і про діабет другого типу. При гіперпігментації або чорному акантозі плями з'являються у пахвах, складках шкіри, паху. У такому разі потрібна консультація ендокринолога.

Шкіра під пахвами чутлива. Тому темні плями на ній можуть з'явитися через сонце, гоління або використання дезодоранту. Лякатися цього не варто. Необхідно просто усунути ці подразники.

Фіолетові плями

Один із найрідкісніших симптомів. Він найчастіше говорить про дефіцит кисню у крові. Це призводить до проблем з серцем та легенями. Причин появи фіолетових плям дуже багато - від реакції на препарати до травми.

Ксантоми

Іншими словами, відкладення жирів у вигляді вузликів. Вони мають жовтувато-білий колір. Розмір - від 1 до 5 мм, форма - кругла або овальна. З'являються такі відкладення навколо очей, на тильній стороні рук, на долонях, сідницях, ліктях чи колінах.

Говорять вони вам про надлишок поганого холестерину. Також ксантоми можуть сигналізувати про розвиток діабету.

Сверблячка

Найпоширеніший симптом. Почервоніння, які сильно сверблять, можуть бути плоским лишаєм. Він не заразний. Однак з'являється у тих випадках, коли є проблеми з імунною системою. Мітчел стверджує, що лишай може вказувати на такі захворювання:

Хронічний гастрит;

Цироз печінки;

Виразка шлунку;

Цукровий діабет.

Раніше "Подробиці" писали про те, як розпізнати небезпечні родимки.