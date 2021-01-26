Родинка - это доброкачественное образование, однако при некоторых обстоятельствах и не вовремя выявленной вами угрозы, она может стать злокачественной и стать причиной развития самой тяжелой из раковых опухолей - меланомы, передает newsyou.info.

Меланома может образоваться в любом возрасте, но чаще всего возникает у людей от 30 до 50 лет. У женщин местами "повышенного риска" считаются кожа шеи и ног, а у мужчин - туловище и руки.

Меланома опасна своим быстрым ростом, метастазами в лимфатические узлы, а также в легкие, печень, кости, сердце, желудок, головной мозг. Но на начальной стадии, когда опухоль находится в верхнем эпидермальном слое кожи, возможно полное излечение заболевания.

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