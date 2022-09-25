В Бердянську та Мелітополі майже одночасно пролунали вибухи [ Редагувати ]
Джерело: Українська правда
В неділю, 25 вересня, у Бердянську та Мелітополі майже одночасно пролунали вибухи.
Про це повідомляє Бердянск Сейчас.
"У Бердянську та Мелітополі майже одночасно пролунали вибухи. У Бердянську звуки вибуху лунали з центру міста", - йдеться в повідомленні.
За даними РІА Мелітополь, у Бердянську підірвали автомобіль біля мерії.
"Рашистскі ЗМІ підтверджують вибухи біля будівлі виконкому та публікують фото оточення місця вибуху. Місцеві стверджують, що вибухнуло авто. Дим йде досі. Усі дороги перекриті, рух транспорту навколо будівлі закрито", - додають в Бердянск Сейчас.
по темі
У суботу, 24 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух
У суботу, 24 вересня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав гучний вибух
В окупованому Мелітополі Запорізької області вранці пролунав гучний вибух
Мер окупованого Мелітополя Іван Федоров закликав чоловіків призовного віку виїхати з міста через оголошення часткової мобілізації володимиром путіним
У неділю ввечері, 18 вересня, у Мелітополі пролунав потужний вибух