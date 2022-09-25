В неділю, 25 вересня, у Бердянську та Мелітополі майже одночасно пролунали вибухи.

Про це повідомляє Бердянск Сейчас.

"У Бердянську та Мелітополі майже одночасно пролунали вибухи. У Бердянську звуки вибуху лунали з центру міста", - йдеться в повідомленні.

За даними РІА Мелітополь, у Бердянську підірвали автомобіль біля мерії.

"Рашистскі ЗМІ підтверджують вибухи біля будівлі виконкому та публікують фото оточення місця вибуху. Місцеві стверджують, що вибухнуло авто. Дим йде досі. Усі дороги перекриті, рух транспорту навколо будівлі закрито", - додають в Бердянск Сейчас.