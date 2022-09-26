Мобільні будиночки для переселенців. У Києві волонтери зводять житло для сімей, які втратили майно через війну. І вже зовсім скоро розселятимуть перших учасників проєкту. Де житимуть люди? В яких мовах. Бачили мої колеги.

Житло в Україні втратили тисячі родин. Люди їдуть туди, де хоча б трохи безпечніше. Зберігаючи спогади про те, як росіяни знищували їхні домівки.

Надія Нікішина, переселенка з Маріуполя:

Мы только слушали, что летит бомбардировщик, мы уже узнавали по звуку и считали, сколько он скинул на нас бомб. Если 3 - значит прилетит еще, на разворот пойдет. Если 6, значит полетит за следующей партией.

Сім'я Нікішиних - родом із Маріуполя. Постійними обстрілами російська армія знищила їхню оселю. За лічені секунди - батьки з двома дітьми залишилися на вулиці.

Ігор Нікішин, переселенець з Маріуполя:

Получается, просто я сижу на диване, а потом миг проходит и уже оконный блок на мне лежит и занавеска меня накрыла. Я понимаю, что надо кричать, что я жив.

Надія Нікішина, переселенка з Маріуполя:

Взрыв мощный, и на меня летит рама, если бы не занавеска, то меня бы сейчас не было, занавеска ее остановила возле меня для меня самым ужасным были эти полчаса после взрыва.

Російські "асвабадітелі" звільнили родину від усього, що вони мали. Сім'я виїхала з Маріуполя. Нікішиним знайомі допомогли з тимчасовим житлом, але довго там залишатися родина не зможе.

Волонтерка Валерія Стецюк - теж родом із Маріуполя, але до Києва переїхала задовго до початку війни. І тепер - разом із чоловіком - вони прагнуть допомогти землякам та іншим переселенцям, у яких росіяни відібрали все. Започаткували проєкт "Дім, там де ти".

Валерія Стецюк, волонтерка:

Для українців житло - це не тільки помешкання, в нас вся культура наша, вся ментальність, вона зав'язана на гостинності, на оселі, садок вишневий коло хати і т.д., для нас дуже багато значить житло. Ми думали, як ми можемо допомогти посильно, що ми можемо зробити і Юра запропонував, каже, давай спробуємо зробити концепцію житла і ми довго обговорювали, якою вона саме має бути.

Валерія та Юрій сформували певні критерії, яким мають відповідати їхні будинки. У першу чергу - всередині людям, які втратили все, жити має бути максимально комфортно.

Валерія Стецюк, волонтерка:

Наступний наш критерій був - це швидкість будівництва, ми розглядали різні варіанти, але зупинилися на дерев'яно-каркасних будинках, тому що це, по-перше, достатньо швидка історія, по-друге, цей вид будівництва себе зарекомендував і в Європі, і в Штатах, і в Канаді. Це ті будинки, в яких люди живуть десятки років.

Перше житло у Києві вони будували власним коштом. Працювали два місяці. І сьогодні ми спілкуємося з подружжям уже в новенькому мобільному будинку. Тут є дві спальні, кухня та санвузол. У кімнатах - необхідні меблі та система електричного опалення.

Юрій Стецюк, волонтер:

Цей будинок можна погрузити на трал і умовно перевезти, поставити на новому місці й вже відбудовувати власний. Ми отримали, мабуть, з фінансів нічого, а це все власні кошти, які в нас були зароблені до війни, якийсь бізнес трошки є під час війни, це все що ви бачите, це кошти власні, які були сюди вкладені, ми не отримали жодної допомоги, окрім моральної (сміється).

Згодом - у місті Боярка на Київщині - вони отримали у довгострокову безоплатну оренду земельну ділянку. Стали планувати будівництво вже нових будинків.

Валерія Стецюк, волонтерка:

Наша концепція чим вона відрізняється від концепції якихось контейнерних містечок. Контейнерне містечко - це класний варіант на місяць на два на три, коли мова йде про те, що людям треба жити десь довгий час, ми розуміємо після закінчення війни в першу чергу будуть відбудовані критична інфраструктура, дороги, комунікації, має пройти певний час і це дай Боже, щоб це було два роки. І коли ми говоримо про умови довгострокового проживання, ми розуміємо, що контейнер в такому випадку - це не те, на що сім'ї мають розраховувати.

Волонтери розуміють - допомогти всім переселенцям вони фізично не зможуть. У першу чергу надаватимуть житло у своїх будиночках сім'ям із 4-х людей, усі мають бути громадянами України. І головний критерій - родина справді має потребувати допомоги. Перші п'ять сімей для участі у проєкті - вже відібрали. А на сторінках у соцмережах оголосили збір коштів - аби прискорити процес будівництва.