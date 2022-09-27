Невже путін наважиться на ядерний удар? Цю божевільну ймовірність зараз обговорюють аналітики, дипломати та журналісти з усього світу. Що кажуть про рівень загрози, і яка реакція послідує, якщо такий сценарій реалізується? Олена Абрамович проаналізувала.

Путін все більше розчарований ситуацією в Україні, тож ситуація стає критичнішою. Так оцінив нинішній стан справ президент Фінляндії, коментуючи російський напад американському телеканалу CNN.

Саулі Нііністьо, Президент Фінляндії:

Він вклав усе. І він борець, тому дуже важко уявити, як він прийме будь-яку поразку, і це, безумовно, робить ситуацію дуже критичною.

Фінський президент раніше доволі часто контактував з путіним, тож добре розуміє його психологію, підкреслили в ефірі CNN. Аналізувати рівень загрози та можливі реакції на атаку взялися й журналісти газети Financial Times. Вони поспілкувалися з низкою дипломатів і повідомили - пункт номер один у плані західних лідерів: дати кремлю чітко зрозуміти - відплата за атаку буде страшною.

Газета Financial Times:

Троє з п'яти офіційних осіб заявили, що держави-члени НАТО також передали повідомлення Москві в приватному порядку, підкресливши масштаби заходів у відповідь, до яких може привести будь-яке застосування ядерної зброї. Вони зазначили, що ця погроза відплати залишиться найкращим фактором стримування.

Про ядерний удар у відповідь не йдеться - запевнили дипломати. Проте планують нищівні військові заходи. У погрозах путіна дипломати радше вбачають бажання стримати потік зброї до України, але йому це не вдасться. З Україною, за даними американських дипломатів, уже обговорили можливі сценарії дій. Підтвердив факт спілкування із заходом щодо відповіді на ядерну атаку і речник кремля.

Дмітрій Пєсков, речник кремля:

Канали для діалогу існують, але вони мають порадливий характер. Принаймні вони дозволяють доносити якісь термінові повідомлення про позиції один одного.

Як діяти у випадку ядерної катастрофи - розгонути відповідну інформаційну кампанію наказала Рада безпеки Молдови. Президентка Мая Санду наголосила, хоч і ризик застосування ядерної зброї малоймовірний, гарантій, що цього точно не станеться, ніхто не може дати. Росії ж захід чітко просигналізував - іструменти як зробити економічне і військове становище рф ще більш катастрофічними - є.