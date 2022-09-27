Грузія популярна серед росіян, адже перебувати тут ті можуть упродовж року

Мобілізація суттєво вдарила по іміджу путіна. Не на жарт наполохані навіть диванні війська. Ті, хто раніше підтримували війну в Україні і закликали вбивати українців, тепер шикуються у черги на кордонах. Аби тільки скоріше втекти з агресорки-батьківщини.

І фсб вже вживає заходів. Відрядила до грузинського кордону БТР та військових. На випадок, якщо резервісти вирішать штурмувати кордон. Грузинська сторона зі свого боку перевела КПП на особливий режим роботи. Як сусідки росії приймають зараз "непроханих" гостей - розповість Ольга Жидецька.

Росіяни, що тікають від мобілізації, продовжують штурмувати кордони сусідніх держав. Ось так виглядає черга біля одного з КПП на виїзд до Грузії. Двадцятикілометрова вервечка з автівок, кількадобове очікування та ділки, що деруть втридорога за можливість виїхати.

Олександр Судаков, житель росії:

Дикая коррупция в районе Владикавказа. Невероятна. Чтобы вьехать во Владикавказ, нужно заплатить деньги полиции. Мы заплатили 1200 долларов, чтобы нас довезли за три километра до границы из россии.

Щоби стримати відтік резервістів, ФСБ передала на контрольно-пропускні пункти списки тих, кому вручено або має надійти повістка, їх з країни не випускатимуть. А до КПП Верхній ЛАРС пригнали БТР для стримання резерістів, якщо ті почнуть штурмуватимуть кордон.

Когда мы еще стояли у границы, вышел один парень и сказал, что его не пустили из-за того, что задавали какие-то вопросы, будет ли он защищать родину, может ли кто-то принять повестку дома.

Є й повідомлення про відмову у в'їзді з грузинської сторони. Зокрема ще з літа російські ліберали, скаржаться, що їх не пускають до країни. Водночас у соцмережах ширяться повідомлення, що тепер грузини особливо прискіпливі до тих, хто підтримує розв'язану кремлем війну.

Всім привіт! Розвернули на кордоні через букву Z на машині. Грузинам би згадати 8 серпня 2008 року, як ми на танках до них заїжджали.

Та про трагічну дату і її винуватців грузини пам'ятають добре. В інтернеті зараз популярні ось дві поєднані світлини - черга з російських танків 2008-го та утікачі від мобілізації. І багато грузинів відверто обурюються нинішній навалі росіян.

- Зачем в Польшу уехали, зачем в Беларусь, в Молдавию зачем? - Извините,пожалуйста, мы только что приехали в вашу страну. Мы лично ничего плохого вам не сделали. - Вот россия сделала. Вы может быть ни при чем, но вы должны были остаться там. Вы здесь чужие, когда вы приезжаете. Вот потому что.

Є й інші приклади, коли місцеве населення ставить на місце непроханих гостей. Гурт приїжджих виштовхали з маршрутки за слова "Слава росії!"

А ну быстро мотайте отсюда, езжайте в россию, в россию езжайте, оккупанты проклятые, быстро! Оккупанты, никому вы не нужны - ни в Европе, ни в Америке, ни в Грузии.

Грузія популярна серед росіян, адже перебувати тут ті можуть упродовж року, потім після виїзду в будь-яку-іншу країну - ще рік. Скільки саме росіян приїхало після оголошення мобілізації поки не повідомляють. І на заклики громадськості негайно запровадити візовий режим з рф проросійський грузинський уряд поки не реагує. Тим часом жителі країни постійно влаштовують мітинги на підтримку України і добре вивчили знамениту кричалку, вигадану українськими футбольними фанами

Дещо нове для себе вивчили й новоприбулі росіяни.

Привет дезертирам! Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Смерть врагам!

На кордонах росії з іншими країнами ситуація подібна. Кілометрові черги шикуються на виїзді до Монголії. За день КПП перетинають тисячі людей,і більшість - молоді чоловіки. Екс-президент країни засудив агресію путіна і закликав російські нацменшини шукати прихисток у його країні.

Президент Монголії 2009-2017 рр. Цахіагійн Елбегдорж:

З самого початку цієї кривавої війни етнічні меншини, які живуть у росії, буряти, тувинці та калмики постраждали найбільше. Вони використовувалися як гарматне м'ясо. Сотні було поранено. Тисячі було вбито. Ми, монгольці, зустрінемо вас з розкритими обіймами та відкритим серцем.

Ажіотаж і на російсько-казахському кордоні. Перебувати в цій країні росіяни можуть упродовж трьох місяців. Про кількість новоприбулих влада поки не повідомляє і кордони закривати не планує. Натомість росіянам нагадує, що з їхньою батьківщиною у Казахстану діє угода про видачу звинувачуваних у кримінальних злочинах, яким віднедавна є й ухиляння від військових обов'язків.