На Херсонщині ЗСУ знищили ворожий Су-25 [ Редагувати ]
Українські військові збили російський літак Су-25 у небі над Херсонською областю. Про це повідомив на брифінгу речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.
З найприємніших новин - окрім трьох безпілотників, буквально кілька годин тому, близько 13.30 збито черговий штурмовик російських окупантів Су-25. Сталося це на Херсонщині.
Су-25 "Грач" - дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Його вартість - майже $11 млн. Су-25 експлуатуються з 1981 року.
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 27 вересня окупанти втратили в Україні 261 літак і 224 гелікоптери.
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