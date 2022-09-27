НАТО підтримує суверенітет України та не визнає псевдореферендуми, які росія проводить на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє генсек НАТО Єнс Столтенберг у Twitter.

Столтенберг у розмові з президентом Володимиром Зеленським підкреслив, що союзники по НАТО непохитно підтримують суверенітет і право України на самооборону.

"Фіктивні референдуми, які проводить Росія, не мають легітимності та є грубим порушенням міжнародного права. Ці землі - Україна", - написав він.