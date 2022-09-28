Ядерний удар: яку зброю може застосувати росія [ Редагувати ]
США посилили розвідувальні дії через постійні загрози ядерного удару з боку кремля. Про це повідомляє Politico.
У росії є понад 1,9 тисяч тактичних ядерних боєголовок - від крилатих ракет до ядерних торпед, гравітаційних бомб та балістичних ракет середньої дальності.
При цьому, за словами представника США, спецслужби впевнені, що росія не ризикуватиме повномасштабною ядерною війною, розпочавши масований напад на Україну чи країни НАТО.
Вони ніколи не будуть використовувати стратегічну ядерну зброю. Вони ніколи не запустять міжконтинентальну балістичну ракету і не поставлять бомбардувальник з боєголовками мегатонного класу. Що вони робитимуть, так використовувати зброю ближньої дії десятків до сотень тонн.
Крім того, росія також має атомну зброю меншої потужності для використання на полі бою. Сполучені Штати сподіваються, що першою ознакою того, що країна-агресор вирішила застосувати ядерну зброю в Україні, не буде грибоподібна хмара.
При цьому колишній високопосадовець Ради національної безпеки США зазначив, що заяви Білого дому вказують на те, що вони покладаються на широкий набір інструментів збору розвідувальних даних. Але це дуже складно, оскільки росія має 23 різні системи озброєнь подвійного призначення, багато з яких вона використовує в Україні.
Якщо у росіян вона є в арсеналі як звичайна зброя, можна з упевненістю припустити, що до неї додається ядерна боєголовка. Майже кожна зброя, яка є у росіян, здатна нести ядерну боєголовку. Якщо це артилерійська система, якщо це система ППО, якщо це система ППО, якщо це торпеда, якщо це крилата ракета, у неї може бути ядерна зброя.
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