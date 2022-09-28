Служба безпеки Швеції розслідуватиме витік на "Північних потоках" [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Розслідуванням витоку газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" займеться Служба безпеки Швеції. Ймовірно, що за подією можуть стояти інші країни.
Про це повідомляється на сайті державної служби безпеки королівства.
"Служба безпеки прийняла від Поліцейського управління попереднє розслідування інциденту з "Північними потоками". Наразі цей злочин класифікується як саботаж за обтяжливих обставин", - зазначають у відомстві.
Також там наголосили, що мова може йти про серйозний злочин, який міг бути скоєний іншою державою та спрямований проти інтересів Швеції.
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