Президент України Володимир Зеленський 28 вересня знову звернувся російською мовою до росіян, яких кремль відправляє вбивати українців.

Для тех, кто понимает только по-русски.

Хотите жить - бегите. Хотите жить - сдавайтесь в плен. Хотите жить - боритесь на СВОИХ улицах за СВОЮ свободу. У вас и так всё забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? Может, есть яхты? Или какой-то банк? За что вы вообще боретесь?

У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь - мобилизация. Боритесь за своё! Не лезьте на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру.