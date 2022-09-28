"У вас есть только кредиты, пожрать и теперь мобилизация": Зеленський звернувся до росіян (відео) [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський 28 вересня знову звернувся російською мовою до росіян, яких кремль відправляє вбивати українців.
Для тех, кто понимает только по-русски.
Хотите жить - бегите. Хотите жить - сдавайтесь в плен. Хотите жить - боритесь на СВОИХ улицах за СВОЮ свободу. У вас и так всё забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? Может, есть яхты? Или какой-то банк? За что вы вообще боретесь?
У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь - мобилизация. Боритесь за своё! Не лезьте на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру.
Нагадаємо, раніше Зеленський звернувся до жителів Дагестану, закликаючи до опору мобілізації.
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