Скільки росіян призвали після початку мобілізації: відповідь Генштабу [ Редагувати ]
З початку оголошення мобілізації в російській федерації було призвано понад 100 тисяч жителів.
Про це повідомляє заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.
"У росії після оголошення часткової мобілізації активно продовжується призов військовозобов'язаних. Наразі вже призвано о понад 100 тисяч з оголошених 300 тисяч осіб. Ми розуміємо, що оголошена цифра в 300 тисяч - не кінцева. Найімовірніше, що чисельність мобілізованих буде значно більшою", - наголосив Громов.
Також він додав, що мобілізація до росії почалася не 21 вересня, а раніше. За інформацією військовополонених росіян, вже у вересні мобілізованих жителів рф відправляли на фронт без підготовки та злагодження.
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