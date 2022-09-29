Американський репер Coolio помер у віці 59 років. Про це повідомив портал TMZ із посиланням на менеджера артиста.

Реп-зірка 90-х помер у туалеті будинку свого друга у Лос-Анджелесі. Поліція при обшуку не знайшла наркотиків у будинку. Причини смерті репера ще з'ясовуються, однак найвірогідніше, у нього зупинилося серце.

Репер Coolio

Coolio (справжнє ім'я Артіс Леон Айві-молодший) народився 1963 року в Каліфорнії. Найбільшу популярність йому принесла пісня Gangsta's Paradise, яка вийшла у 1995 році. Вона стала саундтреком до кримінальної драми "Небезпечні думки" (Dangerous Minds) з Мішель Пфайффер у головній ролі.

За цю пісню, яка стала найкасовішою піснею в США 1995 року, Coolio отримав "Греммі" за найкраще сольне виконання репу.