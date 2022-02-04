В Нью-Йорке, на пороге собственного дома, был убит рэпер Тадж Добсон, выступавший под псевдонимом TDott Woo. Его застрелили. Об этом сообщил телеканал ABC News.

22-летний артист получил огнестрельное ранение в голову и был госпитализирован в больницу Brookdale, где его объявили мертвым.

Стрельба произошла спустя несколько часов после того, как TDott Woo подписал контракт со звукозаписывающей компанией Million Dollar Records.

Полиция ведет расследование, однако по состоянию 4 февраля не было проведено ни одного ареста. Молодой рэпер был другом музыканта Pop Smoke, застреленного в феврале 2020 года.

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