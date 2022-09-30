У Дніпрі через ракетний удар згоріло 50 автобусів, які знаходились на території транспортного підприємства. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

Уважаемые земляки. Кратко, без подробностей. Но я обязан сказать всем, кого это касается. Эти убл@дки развалили "Искандером" обычное городское АТП. Сгорело почти 50 автобусов :(( Поэтому кому завтра ехать маршрутами: 73, 87А, 106, 107, 146А и 146Б, пжслт, планируйте своё время и не ругайтесь за задержки.

Внаслідок ракетного удару рашистів по Дніпру загинула щонайменше одна людина загинула, мінімум двоє поранені, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він опублікував фото (зверху) палаючих автобусів автотранспортного підприємства, по якому припав один з ударів.