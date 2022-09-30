Генсек НАТО виступить із терміновим зверненням [ Редагувати ]
У п'ятницю, 30 вересня, Генсек НАТО Єнс Столтенберг проведе незаплановану пресконференцію.
Про це повідомляє пресслужба Альянсу.
Подробиці:
- Пресконференція почнеться о 19:00 за київським часом.
- Тема виступу генсека НАТО не оголошується.
- Єнс Столтенберг проведе брифінг для ЗМІ.
- Виступ відбудеться у штаб-квартирі НАТО.
Зазначимо, примітним є те, що терміновий виступ Столтенберга відбудеться саме сьогодні, коли російський диктатор володимир путін планує оголосити анексію окупованих територій України.
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