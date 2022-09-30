Позбутися візуальних шрамів війни: від поранень, травм, опіків. І все це цілком безкоштовно. У Львові зо два десятки приватних клінік запустили благодійний проєкт і нині всім українцям, які постраждали під час війни,роблять корекцію рубців. До цієї ініціативи долучилися й міжнародні медичні компанії. Вони забезпечують пацієнтів необхідними ліками. Шрами медики видаляють лазером. А от за які випадки беруться? Чи є винятки? І скільки людей вже чекають на процедуру? З'ясувала Христина Гашенко.

Травма руки і понівечене обличчя у Наталі - після обстрілу Маріуполя російською авіацією.

Наталія Юхманова, переселенка з Маріуполя:

Зараз ця рука не згинається і багато ще проблем із нею, ще осколків, дуже багато в руках, в обличчі, в голові, які неможливо буде дістати і те обличчя зараз занімівше і осколки перебили нерви.

Того дня, її сини - двадцяти- та пʼятирічний - ховалися в підвалі будинку. А Наталія із чоловіком піднялись на поверх, аби зібрати речі щоб виїхати з міста. Але не встигли.... Почався наліт.

Андрій Юхманов, чоловік Наталії:

Центр перебування біженців, гуртожоток. Десь 200 біженців, нікого там не було наших військових, нікого там не було. По нам вдарили, а наступного дня вдарили в драмтеатр.

Тоді, на початку березня, медичну допомогу в Маріуполі було складно отримати - лікарів бракувало. Не гаючи часу Андрій вивіз родину із-під обстрілів у Запоріжжя.

Наталія Юхманова, переселенка з Маріуполя:

В Запоріжжі уже більше 10 годин лікарі робили мені операцію. Мені зробили таку зачіску там. Мені 38, життя скалічене і як далі мені жити з цим я не знаю, я багато плачу, бо неможливо не плакати.

Наталія перенесла 4 надскладних операції. Найбільше мріє тепер повернути собі обличчя.

Наталія Юхманова, переселенка з Маріуполя:

Є час, коли я себе беру до рук тому, що є маленький 5-річний син, якому я потрібна, тому так. Я хочу повернути свою красу, щоб мені не було соромно вийти на вулицю.

Відновити обличчя і позбутися шрамів можливо, запевняють в одній із клінік Львова.

Олександр Туркевич, лікар-дерматовенеролог:

Це неприємна ситуація, це не гарно виглядає, але це повністю виправляється, так що і видно не буде. Тому я Наталі пообіцяв, що у неї буде гарне і рівне, і чисте обличчя.

Не лише шрами, але й опіки планує вилікувати Артем. Він боєць одного із добровольчих батальйонів Києва. У нього обгоріло більше третини тіла після того, як російська ракета поцілила в столичний супермаркет. В той момент - Артем був у машині на парківці.

Мельник Артем, постраждалий:

Я сидів на водійському місті, розмовляв по телефону і побачив як на мене надвигається вибухова хвиля і просто полумʼя. Я встиг тільки руками прикрити лице і все.

Наталію та Артема медики лікуватимуть за допомогою спеціального лазера та медпрепаратів.

Олександр Туркевич, лікар-дерматовенеролог:

Пацієнт отримує інʼєкції препаратів, які суттєво покращують якість шкіри, які впливають на рубець, коли ми власне шліфуємо, ми запускаємо ті чи інші процеси.

Для кожного пацієнта кількість процедур індивідуальна. Та найголовніше - усе безкоштовно. Програму підтримки цивільних, добровольців та волонтерів, які постраждали від російської агресії організували самі ж волонтери. До проєкту уже долучились 20 українських клінік. А медпрепаратами допомагають міжнародні медичні компанії.

Максим, волонтер, організатор проєкту:

Зараз наша спроможність є порядку 300 пацієнтів на місяць, сподіваємося десь з жовтня місця вийти на стабільний показник 50- 70 пацієнтів щомісяця і власне нарощувати пацієнтів по мірі надхоження такого запиту.

Кількість пацієнтів із кожним місяцем лише зростатиме, впевнені волонтери. І водночас запевняють - допомагатимуть усім, хто потребуватиме.