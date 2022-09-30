Радника Офісу президента Михайло Подоляк нагадав росіянам про Іловайську трагедію на тлі котла в Лимані.

Про це пише в Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"8 років тому російські військові оточили наші війська під Іловайськом. Тоді наші хлопці погодилися вийти без зброї. Але росія порушила слово - колону розстріляли. Сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться рф. Якщо, звісно, тим, хто бенкетує в Кремлі, є діло до своїх солдатів", - пише Подоляк.

Нагадаємо, за словами спікера східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, операція з оточення росіян на Лиманському напрямі наразі перебуває на "етапі завершення".