росіянам доведеться просити про вихід з Лиману - Подоляк [ Редагувати ]
Радника Офісу президента Михайло Подоляк нагадав росіянам про Іловайську трагедію на тлі котла в Лимані.
Про це пише в Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"8 років тому російські військові оточили наші війська під Іловайськом. Тоді наші хлопці погодилися вийти без зброї. Але росія порушила слово - колону розстріляли. Сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться рф. Якщо, звісно, тим, хто бенкетує в Кремлі, є діло до своїх солдатів", - пише Подоляк.
Нагадаємо, за словами спікера східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, операція з оточення росіян на Лиманському напрямі наразі перебуває на "етапі завершення".
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