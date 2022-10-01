Франція відправить Україні призначені для Данії САУ Caesar [ Редагувати ]
Франція поставить Україні від 6 до 12 155-міліметрових самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar, які призначалися для Данії. Про це повідомляє газета Le Monde.
Данія замовила у Франції 15 гаубиць Caesar у 2017 році та ще 4 у 2019 році, однак погодилися поступитися Україні цим озброєнням. Наразі угода перебуває на етапі технічного обговорення.
За даними Le Monde, Емманюель Макрон категорично відмовився направити Україні Caesar з резервів французької армії. З початку російського вторгнення Франція передала Україні 18 машин - чверть своїх резервів.
Французький "Цезар" (Caesar) - вантажівка підвищеної прохідності, оснащена 155-мм гарматою, яка здатна з відмінною точністю вразити ціль на відстані 40 км. Це дуже мобільна машина, здатна розвивати швидкість до 50 км/год на будь-якій місцевості.
Має достатньо високу швидкострільність - 5 пострілів за хвилину, та високу кучність стрільби. Може використовувати декілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовуються у країнах НАТО.
Caesar виробляється французькою компанією Nexter на базі вантажівки з колісною формулою 6х6 виробництва французької компанії Arquus концерну Renault.
Машини для Данії є більш важкими версіями Caesar: вантажна платформа, на якій розміщено зброю, має не 12, а 16 коліс, її маса становить 32 тонни замість 18 у стандартної версії. Боєзапас збільшено з 18 до 36 боєприпасів, а кабіна має додаткове бронювання.
САУ "Цезар"
Франція раніше поставила Україні Caesar та протитанкові ракетні комплекси Milan. У квітні Україна отримала 5 "Цезарів.
У червні міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню оголосив про новий пакет військової допомоги, куди увійшли Caesar, БТР VAB та протикорабельні ракети Exocet.
У вересні стало відомо, що Україна закупила у Франції 155-міліметрові гаубиці TRF1, які зараз не використовуються французькою армією.
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